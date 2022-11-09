"Чем старше, тем моложе": 49-летняя Высоцкая поделилась "честным" фото без макияжа

Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

49-летняя российская и белорусская актриса Юлия Высоцкая показала "честное" фото без макияжа и фильтров. Фанаты назвали снимок прекрасным, но некоторые заявили, что на фото актриса выглядит уставшей, передает NUR.KZ.

"Без слов, без фильтров. Издалека в Москве", - подписала Юлия фото, опубликованное в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Лицо умной и интеллигентной женщины", "Чем старше, тем моложе", "Лицо сильной женщины. Прекрасное фото", "Какая вы красивая, Юленька. Вы прекрасны, молоды, очаровательны!", "Юля, вы прекрасны своей натуральной красотой, силой духа и уверенностью в себе!" - оставили свои комментарии пользователи Сети.

Однако не всем "честное" фото супруги известного режиссера Андрея Кончаловского пришлось по душе.

"Я подумала, что стряслось что-то страшное", "Лицо очень грустное. Такое ощущение, что вы с похорон вернулись", "Как по мне, очень странный выбор фото. Глаз вообще ни за что не может зацепиться", "Скучно, блекло, невзрачно", "Серо… в глазах тоска", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996444-chem-starshe-tem-molozhe-49-letnyaya-vysotskaya-podelilas-chestnym-foto-bez-makiyazha/