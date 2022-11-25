"Потрясающе красиво": Неслихан Атагюль примерила аутфит с экстремальным декольте

Неслихан Атагюль. Фото: instagram.com/neslihanatagul

Звезда популярного турецкого сериала "Черная любовь" Неслихан Атагюль блеснула грудью в наряде с очень глубоким декольте. Актрису забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

Вечерний аутфит турецкой кинозвезды подчеркнул ее стройную фигуру и приковал внимание к очень глубокому декольте. Фанаты и звездные коллеги прокомментировали фотографии, которыми Неслихан поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Черный - это не просто выбор, это стиль жизни, "Чем темнее ночь, тем ярче звезды", "Просто в черном, но все же потрясающе красиво", "Неслихан, вы стали королевой совершенной красоты", "Что за великолепная леди!", "Ну что за красота, Неслихан ханум", "Ты всегда выглядишь потрясающе", - отметили восхищенные подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998982-potryasayusche-krasivo-neslihan-atagyul-primerila-autfit-s-ekstremalnym-dekolte/