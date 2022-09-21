"Чарующая красота": звезда "Черной любви" сверкнула ножками в коротких шортах

Неслихан Атагюль. Фото: instagram.com/neslihanatagul

Звезда сериалов "Черная любовь", "Дочь посла", "Два лица Стамбула" разместила новые фото в соцсети. Поклонники Неслихан Атагюль осыпали ее комплиментами и поблагодарили за подаренный позитив, передает NUR.KZ.

"Превращая каждое время года в лето", - прокомментировала Неслихан фотографии, опубликованные на своей страничке в Instagram.

На снимках Неслихан по-ребячески веселится и разбрызгивает воду из шланга у бассейна. Видно, что у актрисы очень хорошее настроение, которым она решила поделиться со своими подписчиками.

"Ребенок", "Королева", "Горячая девушка", "Сексуальная", "Моя любимая пара Кемаль и Нихан", "Люблю тебя", "Ты красива и талантлива", "Чарующая красота", "Лето с Неслихан", "Милая", - написали свои отзывы фанаты, оценив ее фигуру и стройными ножки.

Отметим, что актриса сыграла в популярном сериале "Черная любовь" в паре с Бураком Озчивитом. Неслихан и Бурак смогли передать всю гармонию чувств своих героев - Нихан и Кемаля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988853-charuyuschaya-krasota-zvezda-chernoy-lyubvi-sverknula-nozhkami-v-korotkih-shortah/