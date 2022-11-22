"Как в 46 можно быть такой шикарной?!": Нургюль Ешилчай сверкнула стройными ногами в мини

Нургюль Ешилчай. Фото: instagram.com/nurgulyesilcayy

Популярная турецкая актриса Нургюль Ешилчай, сыгравшая в сериале "Великолепный век. Империя Кесем", украсила обложку глянцевого журнала. 46-летняя кинозвезда сверкнула стройными ножками в мини, передает NUR.KZ.

В Instagram у Нургюль Ешилчай 2,6 млн подписчиков. Ее редкие публикации радуют поклонников и набирают массу "лайков".

Актриса, сыгравшая величественную Кесем-султан, пользуется популярностью не только в Турции, ее блистательную игру и безусловный талант высоко ценят во всем мире.

46-летняя Нургюль стала героиней глянцевого журнала ALEM и украсила обложку недавнего выпуска. Фото появилось на страничке самой Нургюль и официальном Instagram-аккаунте издания. Актриса примерила мини и блеснула стройными ножками.

"Красивая дама", "Прекрасная королева", "Вау, какая классная!", "Как в 46 лет можно быть такой шикарной?! Тысячу 18-летних девушек я бы не променял на Нургюль Ешилчай", "Как же это красиво, храни тебя Бог от злых и ревнивых глаз", "Нургюль Ешилчай - настоящая турецкая кинозвезда", - отреагировали фанаты со всего мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998395-kak-v-46-mozhno-byt-takoy-shikarnoy-nurgyul-eshilchay-sverknula-stroynymi-nogami-v-mini/