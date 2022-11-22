"Просто огонь": Альмира Турсын появилась в платье с открытыми плечами и декольте (видео)

Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, воплотившая на экране образ сакской царицы Томирис, примерила платье с открытыми плечами и декольте. Образ актрисы высоко оценили ее поклонники, передает NUR.KZ.

"Другая я", - прокомментировала Альмира опубликованное в Instagram видео.

На кадрах актриса в эффектном черном платье с открытыми плечами и декольте, тугой корсет платья подчеркнул ее стройную фигуру, образ дополнили объемные серьги. Волосы актриса собрала в низкий хвост.

Пользователи соцсети выразили ей свое восхищение, публикация запестрила от "огненных" смайликов.

"Это бы видео и с короной", "Алька, ты просто огонь!", "Всегда умопомрачительно и красиво!", "Красота", "Шикарная!", "Вы прекрасны", - гласят комментарии под видео.

Напомним, Альмира Турсын получила титут Mrs. Globe Kazakhstan-2022. В следующем году она будет представлять Казахстан на международном конкурсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998377-prosto-ogon-almira-tursyn-poyavilas-v-plate-s-otkrytymi-plechami-i-dekolte-video/