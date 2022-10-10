Альмира Турсын получила титул Mrs. Globe Kazakhstan-2022 (видео)

Альмира Турсын. Кадр видео: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын победила в конкурсе Mrs. Globe Kazakhstan-2022. В следующем году она отправится представлять страну на международном конкурсе, передает NUR.KZ.

Своим новым достижением Альмира поделилась в Instagram.

"Дорогие друзья! Счастлива поделиться радостной новостью, что я стала Mrs. Globe Kazakhstan-2022. Слава и благодарность Богу! Благодарю организаторов за такой проект. Спасибо жюри за выбор и доверие, родным и близким за веру и поддержку, всем и каждому из вас, кто голосовал, писал и поддерживал! Особенная благодарность моим друзьям-партнерам, которые помогли и подготовили меня к финалу.

Ну что же… На следующий год отправлюсь представлять нашу страну на международном конкурсе красоты Mrs. Globe. Там уже понадобятся вера и поддержка всей страны!" - написала актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1991840-almira-tursyn-poluchila-titul-mrs-globe-kazakhstan-2022-video/