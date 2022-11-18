Лобода: Девушки в Казахстане знают, что такое женственность и красота

Светлана Лобода. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Украинская певица Светлана Лобода стала одним из членов жюри конкурса "Мисс Казахстан-2022". Артистка рассказала, что она оценила в участницах и что певица вкладывает в понятие "красота", передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Лобода рассказала, что этот вечер позволил ей подзарядиться - настолько хорошо зал принял ее выступление в рамках конкурса. Певица подарила казахстанцам несколько своих песен, исполнение одной из которых стало премьерой.

"Зал очень хорошо принял наш концерт, наш перформанс. Мы к этому готовились на протяжении трех последних дней. Я живу здесь сейчас, и с девчонками и прекрасным коллективом репетировали танцы. Мне пришлось много постараться, чтобы сегодня получилось все максимально удачно", - сообщила Светлана.

Она также рассказала, на что обращала внимание, будучи жюри конкурса красоты.

"Мне кажется, что в силу того, что мы не можем понимать об интеллекте девочек, так как они не разговаривали (со сцены - прим.ред.), мы видим только их красоту, но, пожалуй, глаза о многом могут сказать. Я видела взгляд девчонок, помимо их красивой осанки, подачи, харизмы. Я обращаю внимание на глаза и смотрю, что они выражают. И самых харизматичных я выбирала", - рассказала исполнительница.

Лобода призналась, что ей больше всего импонировала участница под номером 1 - Диана Ташимбетова. К слову, она получила титул "Мисс Вселенная Казахстан". Но в целом украинская певица высоко оценила всех девушек.

Финалистки конкурса "Мисс Казахстан-2022" и Светлана Лобода. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Девушки, которые живут в Казахстане, понимают, что такое женственность, красота, и понимают, как себя подать. Мне кажется, это талант.

Красота для меня - это умение свои недостатки превращать в достоинства. Стандарты красоты, мне кажется, сегодня не ценятся. Сегодня важно, что ты несешь, и то, какой ты, как ты разговариваешь, твои манеры, ощущение жизни, искрящиеся глаза. Все в комплексе - это и есть красота. А если мы говорим про красивые большие глаза, маленький нос и большие губы и фигуру "90-60-90", - это уже не работает сегодня", - заключила Светлана Лобода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997892-loboda-devushki-v-kazahstane-znayut-chto-takoe-zhenstvennost-i-krasota/