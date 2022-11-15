"Какая фигурка!": Аиду Гарифуллину в новом образе назвали Ларой Крофт

Аида Гарифуллина. Фото: instagram.com/aidagarifullina

Российская оперная певица Аида Гарифуллина приняла участие в новой фотосессии. Артистка появилась в смелом образе с расстегнутыми штанами, чем очень удивила своих фанатов, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Аида разместила в Instagram, где за ее публикациями сделят 1,5 млн подписчиков. Оперная дива предстала в необычном образе - дерзком и стильном. Восхищенные поклонники оставили свои комментарии под фото.

"Какая фигурка! Милая моя Аида, не перестаю восхищаться вами! Красота голоса и тела на высшем уровне!", "Это очень стильно, вам идет", "О нет, Аида, расстегнутые штаны и до вас докатились", "Вау-вау, полегче, татарская Лара Крофт", "Думала, Джессика Альба", "Не перестаю любоваться", - гласят отзывы фанатов.

Ранее мы писали, что Аида Гарифуллина изумила фанатов роскошным образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997180-kakaya-figurka-aidu-garifullinu-v-novom-obraze-nazvali-laroy-kroft/