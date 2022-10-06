"Мужчины просто сойдут с ума": Аида Гарифуллина в роскошном образе изумила фолловеров

Аида Гарифуллина. Фото: instagram.com/aidagarifullina

Известная российская оперная певица Аида Гарифуллина вызвала восторг фанатов новым образом. Преданные фанаты отметили, что любят ее за талант и восхищаются красотой артистки, передает NUR.KZ.

Роскошный образ знаменитости не оставил равнодушными ее фолловеров и звездных коллег. Подписчики в Instagram, где Аида разместила новое фото, осыпали ее лестными отзывами. Их заворожили красивые локоны и сияющие глаза оперной дивы.

"Красавица", - один из первых сделал ей комплимент маэстро Игорь Крутой.

"Роскошная", "Аида, мужчины просто сойдут с ума", "Прекрасная", "Она просто ангел на сцене", "Оглушительно", "Богиня", "Шикарные волосы", "Миледи", - отреагировали другие подписчики, оставив свои комментарии на разных языках мира.

Отметим, что в конце сентября Аида Гарифуллина отметила свое 35-летие. Знаменитость опубликовала в ленте свои детские фотографии и умилила фанатов, которые поздравили ее с днем рождения и пожелали творческого вдохновения, здоровья и любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991351-muzhchiny-prosto-soydut-s-uma-aida-garifullina-v-roskoshnom-obraze-izumila-folloverov/