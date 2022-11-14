"В Голливуд вам надо": Асель Сагатова поразила фолловеров модным аутфитом
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Казахстанская актриса Асель Сагатова выбрала эффектный аутфит для светского мероприятия. Фанаты искупали ее в комплиментах, назвав самой красивой актрисой, передает NUR.KZ.
Модный аутфит удачно подчеркнул стройную фигуру Асель. Она и сама призналась, что осталась в восторге от приятного вечера и фотографий.
"Не могу остановиться на одной фотографии", - отметила она в Instagram.
Фолловеры заявили, что актрисе с такой яркой внешностью пора в Голливуд.
"Шикарная", "Крутая", "Я бы женился", "Красивая актриса с отличной фигурой", "Сногсшибательная, нет слов", "Как похорошела", "Самая красивая, лучшая из актрис", "В Голливуд надо вам", "Ослепительная", - рассыпались в комплиментах преданные поклонники.
Ранее Асель Сагатова в коротком платье привела в восторг фанатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997105-v-gollivud-vam-nado-asel-sagatova-porazila-folloverov-modnym-autfitom/