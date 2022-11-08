"Ослепительно красивые ноги": Асель Сагатова в коротком платье привела в восторг фанатов (фото)

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Отечественная актриса Асель Сагатова приняла участие в фотосессии в ярком коротком платье и привела в восторг фанатов, которые восхитились ее ногами, передает NUR.KZ.

Новые кадры в ярком наряде и с дерзким макияжем Асель выложила на радость подписчикам в своем Instagram.

Подписчики актрисы принялись соревноваться в острословии и умении делать комплименты.

"Да Винчи думал, что он нарисовал женский идеал, но он ошибся, просто потому что не встретился с Вами", "Я не могу! Какая ты классная!", "Очень эффективно получились фото с парашютом. Словно парус над землей. Легкость и невесомость ощущается", "Ослепительно красивые ноги", "Какая красивая и сильная девушка, а я ваш фанат", "Само совершенство, а какие ножки", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996155-oslepitelno-krasivye-nogi-asel-sagatova-v-korotkom-plate-privela-v-vostorg-sotsseti-foto/