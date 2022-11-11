"Меняй стилиста": Решетова в новых образах подверглась критике хейтеров

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова примерила новые образы, которые восхитили преданных поклонников и совсем не понравились хейтерам. Критикующие заявили, что ей "необходимо сменить стилиста", передает NUR.KZ.

"Какой образ понравился больше?" - спросила Анастасия своих подписчиков в Instagram.

Фанаты оценили аутфиты модели и назвали ее красавицей.

"Настя, ты такая красивая, элегантная, всегда тобой восхищалась", "Всем девушкам Тимона ну очень далеко до вас", "Такой красотке любой образ к лицу", "Невозможно выбрать, все огонь", - отметили восхищенные фолловеры.

Не промолчали и хейтеры, они озвучили иное мнение.

"Откуда она эти вещи достает? Из какого бабушкиного комода?", "Когда хочешь стать Ким Кардашьян, а постоянно получается Джулия Фокс", "Зачем сбивать ауру этой красивой женщины не попадающей в ее натуру одеждой", "Меняй стилиста", "Худая пип*ц, больше идет, когда с формами", - заявили критики.

Мы писали также, что Решетова написала пост о токсичных людях, который сочли ответом для бывшей свекрови.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996745-menyay-stilista-reshetova-v-novyh-obrazah-podverglas-kritike-heyterov/