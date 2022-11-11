"Планировали годика через два": звезда сериала "СашаТаня" показала округлившийся живот

Алина Ланина. Фото: instagram.com/alilanina

Российская актриса Алина Ланина поделилась новой фотосессией в соцсети. Молодая мама показала округлившийся животик и отметила, что не планировала вторую беременность, передает NUR.KZ.

Недавно звезда сериала "СашаТаня" сообщила фанатам о беременности. Актриса призналась, что для нее это было неожиданно.

"Тест сделала между сценами в актерском вагончике на съемках в Питере. Положительный, как вы уже могли заметить. Тут же позвонила мужу. Так и узнали.

Планировали годика через два, но уж как вышло. Да, очень неожиданно, но радостно. Когда жизнь была предсказуема?

Мне будет еще 33, папе чуть за 40, а Левушке 2 года, когда родится малыш. Очень волнительно перед приключением "погодки". Есть у меня тут, кто проходил такое и выжил?" - спросила Алина своих подписчиков, разместив в Instagram фото с округлившимся животом.

"Чем меньше разница, тем лучше", "Молодцы, Левушке будет с кем играть", "Какая вы нежная и красивая", "В первое время будет сложно, но они вместе вырастут", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996729-planirovali-godika-cherez-dva-zvezda-seriala-sashatanya-pokazala-okruglivshiysya-zhivot/