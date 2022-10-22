Звезда сериала "СашаТаня" сообщила фанатам о своей беременности

Алина Ланина. Фото: instagram.com/alilanina

Российская актриса Алина Ланина после некоторого перерыва вернулась в соцсети и объявила о второй беременности. Подписчики поздравили звезду сериала "СашаТаня", но некоторые все же выразили сомнение в том, что это правда, передает NUR.KZ.

Алина Ланина порадовала своих фанатов, опубликовав пост в Instagram.

"Я тут выпала из жизни Интернета. Теперь опять впала. У меня только один вопрос: с каких новостей начать? С хороших или плохих?

Хорошая, если честно, всего одна, но она крупненькая такая, мясистая. Плохие помельче, но их больше, целая цепь идиотских событий. Расскажу все, но с чего начнем?" - спросила она своих подписчиков.

Позже актриса разместила видео, на котором запечатлелась в обтягивающем платье. На кадрах виден округлившийся живот Алины.

"С хороших так с хороших! 26 недель", - написала она.

Подписчики поспешили поздравить актрису с радостным событием.

"Вот это мощное возвращение!", "Как здорово!", "Вот не можете вы, Алина Александровна, без приключений!", "Офигеть! Поздравляю от всей души, это чудесная новость", - написали поклонники.

Но нашлись и сомневающиеся.

"Ой, а не новые ли это серии "СашиТани"?", "Это старое видео", - предположили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993997-zvezda-seriala-sashatanya-soobschila-fanatam-o-svoey-beremennosti/