"Шикарные формы": фанаты Гоар Аветисян осадили заявивших, что она вновь поправилась

Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Известный визажист, бьюти-блогер и телеведущая Гоар Аветисян поделилась в соцсети новым видео с перевоплощением. Фанаты принялись осыпать ее восторженными эпитетами, а некоторым показалось, что Гоар снова поправилась, передает NUR.KZ.

Гоар отметила, что сменила фиолетовый цвет одежды на розовый, и опубликовала видео с перевоплощением. На кадрах бьюти-блогер сначала предстала в шелковой фиолетовой пижаме, а затем появилась в эффектном розовом платье.

Вечерний аутфит дополнила маленькая сумочка в тон. Приталенное платье подчеркнуло стройную фигуру Гоар.

"Дайте огня", - написала она в Instagram.

"Просто великолепно", "Образ классный", "Гоар, это невероятный цвет. Роскошный, богатый розовый", - отреагировали ее подписчики.

Однако некоторые предположили, что Гоар поправилась.

"Объемы будто обратно возвращаются", "Гоар в последнее время что-то поправилась. Перестала худеть?", "Немного полнит или мне кажется? Но цвет очень красивый", - написали комментаторы.

Но преданые поклонники осадили сомневающихся.

"Даже смешно читать, что она набрала в весе. Во-первых, камера всегда полнит. А во-вторых, шикарные формы!", "Каждый человек индивидуален. Идеален лишь Бог, нам же до этого идеала далеко", - гласят комментарии.

Напомним, Гоар Аветисян шокировала Сеть кадрами своего феноменального похудения. Визажист рассказала, что похудела на 20 размеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996428-shikarnye-formy-fanaty-goar-avetisyan-osadili-zayavivshih-chto-ona-vnov-popravilas/