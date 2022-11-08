"Почему не замужем?": живущая на Кипре Бибигуль Актан пленила фанатов новым видео

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан, живущая с недавнего времени на Кипре, поделилась новым видео в соцсети. Фанаты вновь поинтересовались, почему Бибигуль не спешит под венец, передает NUR.KZ.

Видео с преображением актриса разместила на своей страничке в Instagram.

"Немного горячих трендов в ленту", - отметила Бибигуль.

На кадрах она запечатлелась сидящей в кресле в светлой футболке и коротких шортах. Через секунду девушка появилась в черном приталенном мини-платье и туфлях-лодочках. Поверх платья она накинула черный пиджак с белой каймой.

Фанаты не остались равнодушными к публикации актрисы и оставили свои отзывы.

"Почему не замужем?", "Огонь", "Шортики милые", "Ты выглядишь безумно красиво", "Жизнь человека - это великий роман! Как же возникает великая любовь, Бибигуль?", "Шрам на ноге, как у Кайли, "А почему Кипр, вы теперь там живете?" - написали комментаторы.

Ранее мы писали, что Бибигуль Актан получила вид на жительство на Кипре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996241-pochemu-ne-zamuzhem-zhivuschaya-na-kipre-bibigul-aktan-plenila-fanatov-novym-video/