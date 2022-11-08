"Я мужчина твоей мечты": фанат 37-летней Варнавы попросил обратить на него внимание

Катя Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

Российская актриса, телеведущая и участница шоу Comedy Woman Катя Варнава представила новый образ и получила в свой адрес множество комплиментов. Некоторые сравнили ее с Аллой Пугачевой в молодости, передает NUR.KZ.

Новое фото Катя Варнава разместила в своем Instagram. Фолловеры, восхищенные образом, отметили, что Катя очень изменилась.

"Алла Пугачева в молодом возрасте", "Любимая женщина! Вот смотрю и разглядываю! Катюш, ну любовь просто!", "Женщины создают себя сами! Первая мысль, глядя на ваше фото! Очень красиво", "Красивая картинка! Работа Кати над собой огромная! Фотограф тоже профессионал!", "Внешность интересная, яркая", "Это правда Катя Варнава? Очень изменилась", "Бесподобная", "Очень сексуальная", - оставили свои реакции фанаты.

А один из поклонников попросил обратить на него внимание.

"Именно я эталон и идеал мужчины твоей мечты", - заявил один из подписчиков.

Ранее 37-летняя Катя Варнава взволновала Сеть худобой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996223-ya-muzhchina-tvoey-mechty-fanat-37-letney-varnavy-poprosil-obratit-na-nego-vnimanie/