"Перебор с худобой": 37-летняя Варнава взволновала пользователей Сети

Катя Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава продемонстрировала стройную фигуру, однако фанаты посоветовали ей "больше не худеть", передает NUR.KZ.

На видео, которое Катя опубликовала в Instagram, она грациозно прошлась по улице в белом мини-платье на бретелях и черных полусапожках. Участница юмористического шоу Comedy Woman собрала комплименты верных фанатов.

"Шикарная! Всегда любуюсь, восхищаюсь!", "Обалденная красотка!", "Настоящая и пусть весь мир кружит", "Роскошная, стрельцы лучшие", "Фигура манекенщицы", "Такая красавица, такая стройняшка! Мой мотиватор", - написали они.

Но большая часть ее подписчиков отметила, что Катя сильно похудела.

"Ну очень худая. Очень хочется покормить", "Боже, Катя, не худейте! Вы и так прекрасны", "Что-то прям перебор с худобой", "Катя, вы очень классная, но поправьтесь чуточку", "Бухенвальд отдыхает", "Катюша, тебя совсем не кормят?", "Чересчур худая. Неужели не видно, что это уже некрасиво?!" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980109-perebor-s-hudoboy-37-letnyaya-varnava-vzvolnovala-polzovateley-seti/