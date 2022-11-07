"Естественная красота": фанаты восхитились архивным фото Розы Рымбаевой у колыбели

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Казахстанский исполнитель Али Окапов поделился в соцсети архивным снимком со своей мамой. Черно-белое фото высоко оценили поклонники, они подчеркнули естественную красоту молодой Розы Рымбаевой, передает NUR.KZ.

Али Окапов разместил архивное фото на своей страничке в Instagram.

"1991. Роза Рымбаева", - подписал Али черно-белый снимок. На нем молодая артистка запечатлена сидящей у колыбели, где лежит ее первенец Али.

"Какая молодая здесь!", "Естественная красота", "Желаю и вам поскорее взять на руки своего ребенка", "Здоровья и долгих лет жизни ей! Моя любимая певица!", "Красавица, легенда, наша поистине народная Роза Рымбаева!", "Пусть ваша мама доживет до ста", - отреагировали фанаты.

Ранее мы писали, что Мади Рымбаев необычно поздравил звездную маму с 65-летием. Примадонна казахстанской эстрады также украсила обложку глянцевого журнала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995971-estestvennaya-krasota-fanaty-voshitilis-arhivnym-foto-rozy-rymbaevoy-u-kolybeli/