"Бесподобна и великолепна": Роза Рымбаева украсила обложку глянцевого журнала

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка КазССР, певица, актриса и педагог Роза Рымбаева украсила обложку глянцевого журнала. Она рассказала, что читателей ожидает нечто интересное, передает NUR.KZ.

28 октября Розе Рымбаевой исполнится 65 лет. Накануне юбилея артистка примерила непривычные образы для фотосъемки.

"Так уж совпало, что в преддверии моего юбилея ко мне обратилась редакция ELLE с заманчивым предложением. В результате внутри этого номера вас, дорогие читатели, ждет большое интервью и невероятно красивая фотосъемка.

Поначалу я отнеслась к происходящему с опаской, особенно, когда увидела рейл с темными вещами. Я ведь такое вообще не ношу и мне было сложно даже представить себя в этих нарядах.

Но потом примерила, посмотрела на себя в отражение… и решила довериться и расслабиться. А дальше случилась магия", - написала Роза Куанышевна в Instagram.

"С нашей Розой никто не сравнится", "Браво! Роза Рымбаева - легенда Казахстана, достояние! Долгих творческих лет и процветания вам! Гордимся!", "Бесподобна и великолепна", "Очаровательная наша, неувядающая Роза!" - оставили свои реакции пользователи Казнета.

Напомним, Али Окапов объявил о новом шоу Розы Рымбаевой в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992244-bespodobna-i-velikolepna-roza-rymbaeva-ukrasila-oblozhku-glyantsevogo-zhurnala/