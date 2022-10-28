"С днем рождения, легенда!": Мади Рымбаев необычно поздравил маму с 65-летием (видео)

Роза Рымбаева с сыном Мади. Фото: instagram.com/madirymbaev

Сегодня, 28 октября, народной артистке КазССР, известной певице Розе Рымбаевой исполнилось 65 лет. Мади Рымбаев необычно поздравил звездную маму с днем рождения, передает NUR.KZ.

Мади Рымбаев разместил в своем Instagram видео, снятое в стиле TikTok. Молодой человек, используя архивные фотографии мамы, показал, как сильно похож на Розу Рымбаеву.

"Сегодня день рождения самой красивой женщины. С днем рождения, мама!" - написал Мади.

Подписчики молодого артиста присоединились к поздравлениям и пожелали любимой певице долгих лет жизни и творческого вдохновения.

"С днем рождения, легенда!", "Такая примерная семья. Одна подняла на ноги сыновей. Берегите маму", "Копия мамы", "Она у нас самая лучшая", "Мама самых красивых сыновей", "Легенда! Звезда!" - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994789-s-dnem-rozhdeniya-legenda-madi-rymbaev-neobychno-pozdravil-mamu-s-65-letiem-video/