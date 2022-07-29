Экс-солистку "КешYOU" Жулдыз Омиргали заподозрили в беременности

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Певица и актриса Жулдыз Омиргали опубликовала в соцсети фото с Айкыном. Фанаты пожелали семейной паре счастья, а некоторые заподозрили Жулдыз в беременности, передает NUR.KZ.

Певец Айкын и его супруга были приглашены на "бесік той". В память о вечере были сделаны фотографии, которыми экс-солистка "КешYOU" поделилась с подписчиками в Instagram.

На фото Жулдыз держит в руках мягкую игрушку, а Айкын нежно обнимает супругу, оба они выглядят очень счастливыми.

Пользователи соцсети пожелали супругам счастья и скорейшего пополнения в семье. Ну а наиболее внимательные решили, что Жулдыз уже ожидает малыша.

"Беременна? Значит, да. Скрывает", "О, она беременна", "Поздравляю! Мне кажется, ты беременна", "Мы сразу поняли", - отреагировали на фото комментаторы.

Подобные комментарии разозлили верных фанатов артистки.

"Что с людьми творится? Жулдыз, наверное, сама знает, рожать или нет. Муж рядом, молодая еще, пусть рожает", - отметила одна из подписчиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980895-my-srazu-ponyali-eks-solistku-keshyou-zhuldyz-omirgali-zapodozrili-v-beremennosti/