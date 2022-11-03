"Не выкладывай такие фото": "уятмены" пристыдили Диану Исмаил за мини-платье

Диана Исмаил. Фото: instagram.com/diana_ismajl

Автор хита "Ұйқым келмейді" Диана Исмаил опубликовала новые фотографии в соцсети и вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Одни принялись осыпать девушку комплиментами, а другие стыдить за снимки, передает NUR.KZ.

Певица и композитор Диана Исмаил разместила в Instagram фото, на которых запечатлена сидящей в салоне автомобиля. На девушке мини-платье, которое подчеркивает ее стройные ноги.

"Ну что за вгляд?!", "Жаным, красавица", "Круто", "Что за цветок!", "Ты всегда в моих мыслях", - отреагировали на фото преданные фанаты.

Однако у моралистов снимки вызвали совсем иную реакцию.

"Диана, прекрати, теперь ты перед народом не растеряй своего достоинства, ты и без таких нарядов красавица, не глупи, пожалуйста", "Не выкладывай такие фотографии", - попросили блюстители нравственности.

Ранее мы писали, что Диана Исмаил, сочинившая музыку к нашумевшей песне "Ұйқым келмейді", исполнила ее сама и вызвала восторг фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995600-ne-vykladyvay-takie-foto-uyatmeny-pristydili-dianu-ismail-za-mini-plate/