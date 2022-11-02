"А где Аладдин?": модель Дина Саева примерила образ принцессы Жасмин на Хэллоуин

Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Российский видеоблогер и модель Мадина Басаева, известная как Дина Саева, показала образы, которые приготовила для Хэллоуина. Девушка очаровала Сеть своим перевоплощением, передает NUR.KZ.

Модель примерила образ принцессы Жасмин, в котором появилась на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина.

"Джинн выполнил желание Аладдина. Жасмин полюбила его без всякого волшебства", - подписала Дина фото, которое разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Этот образ дополняет тебя, вы так похожи", "А где Аладдин?", "Вау, тебе очень идет", "Красиво очень", - отреагировали фанаты.

До этого Дина решила "стать" главой семейки Аддамс и тоже восхитила Сеть.

"Твоя любимая Мортиша Аддамс", - отметила модель.

Мы писали ранее, что Дина Саева и Диана Коркунова разозлили соцсети накладными животами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995440-a-gde-aladdin-model-dina-saeva-primerila-obraz-printsessy-zhasmin-na-hellouin/