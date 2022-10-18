Диана Коркунова и модель из Таджикистана разозлили соцсети накладными животами

Диана Коркунова и Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva; instagram.com/diana_korkunova

Модель с казахскими корнями Диана Коркунова и модель из Таджикистана Дина Саева устроили фотосессию, надев накладные животы, имитирующие беременность. Снимки разозлили пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Результаты необычной фотосессии Дина и Диана опубликовали в Instagram.

"Baby mamas", - написали девушки.

На кадрах они имитируют поход в магазин с тележкой за предметами быта и товаров для детей. При этом блогерши демонстративно выпячивают "беременный" живот.

Подписчики моделей их фото не оценили.

"Ужасная фотосессия", "Видно, что животы ненастоящие", "Я реально сначала поверила", "Как это ужасно выглядит", "Ой, за день живот вырос", "Дошутитесь, девочки", - прокомментировали они.

Напомним, ранее мы писали, что Дина Саева вызвала шквал негатива от подписчиков своими откровенными снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993224-diana-korkunova-i-model-iz-tadzhikistana-razozlili-sotsseti-nakladnymi-zhivotami/