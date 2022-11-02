"В этом взгляде вижу дух завоевательницы": фото Альмиры Турсын восхитили фолловеров

Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Актриса Альмира Турсын, воплотившая на экране образ бесстрашной сакской царицы Томирис, вновь порадовала фанатов выразительными фотографиями. Фолловеры заявили, что с нетерпением ждут ее новых фильмов, передает NUR.KZ.

Обладательница пышных "огненных" волос и пронзительного взгляда представила на суд своих фанатов новую фотосессию. Альмира Турсын отметила, что это работа фотографа Жаната Оразбаева и сопроводила снимки хештегами "без макияжа", "без фильтров", "осеннее настроение".

"Я бы хотела увидеть вас еще в каком-нибудь класном фильме", "Вы прекрасны", "Крутые фотографии", "Красивая очень", "Томирис", "В этом остром вгляде вижу прям дух завоевательницы. Как остро режиссер заметил ваши качества, которые четко подошли для этой роли. Думаю, несомненно нужно попробовать вновь что-то в этом стиле", - написали подписчики под публикацией актрисы.

Ранее осенние фотографии Альмиры Турсын также очаровали поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995399-v-etom-vzglyade-vizhu-duh-zavoevatelnitsy-foto-almiry-tursyn-voshitili-folloverov/