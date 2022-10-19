"До чего же вы красивы": осенние фото Альмиры Турсын очаровали фанатов

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын опубликовала серию новых фотографий, после чего фанаты назвали ее "супермегакрасоткой", передает NUR.KZ.

"Заболела, лежу теперь! Давно хотела просто побыть дома, с Заиром, никуда не бежать, поваляться, посмотреть фильмы и мультфильмы. Берегите себя и близких! Тепло одевайтесь, носите маски. Вокруг многие болеют. А если заболели сами, побудьте дома, не заражайте других, пожалуйста! Всем здоровья!" - написала Альмира в своем Instagram, выложив несколько новых кадров.

Поклонники пожелали актрисе выздоровления и оставили под снимками множество комплиментов.

"Ты похожа на осень, на теплые дни октября. Выздоравливай!", "Супермегакрасотка!", "До чего же вы красивы", "Я просто влюблена в ваши волосы", "Шикарный цвет волос", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993417-do-chego-zhe-vy-krasivy-osennie-foto-almiry-tursyn-ocharovali-fanatov/