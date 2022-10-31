"Самая красивая невестка": келин Розы Рымбаевой восхитила Сеть нежным образом

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Кобызистка Акерке Буркитбай восхитила своих подписчиков в соцсети, опубликовав новое фото. Пользователи Казнета отметили, что она очень красива, и пожелали артистке испытать радость материнства, передает NUR.KZ.

"Сегодня особенный день. Как-нибудь расскажу об этом", - написала Акерке в своем Instagram.

Подписчики принялись гадать, что за особенный день у Акерке, и восхитились естественной красотой супруги певца Али Окапова.

"Гендер-пати или родила? Аминь", "Наша невестка самая красивая", "На актрису Деми Мур здесь похожа", "Наши западные девушки все красавицы", "Ну какая красивая жена у Али, будьте счастливы", "Красота! Француженка с азиатским оттенком!", "Желаю вам материнского счастья", "Кто вы по национальности?", "Восхищаюсь вами", - отметили пользователи Казнета.

Ранее Акерке Буркитбай высказалась о муже. А ее свекровь, известная певица Роза Рымбаева, рассказала, как ладит с келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995068-samaya-krasivaya-nevestka-kelin-rozy-rymbaevoy-voshitila-set-nezhnym-obrazom/