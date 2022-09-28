Жена Али Окапова высказалась о своем муже

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Тимур Балымбетов опубликовал пост, посвященный супруге, и описал ее тремя словами. Жена Али Окапова поддержала челлендж и тоже дала характеристику своему мужу, передает NUR.KZ.

Али Окапов и Акерке Буркитбай нечасто высказываются друг о друге в Сети. Однако когда продюсер Тимур Балымбетов в Instagram призвал рассказать о трех классных качествах своих возлюбленных, Акерке с удовольствием поддержала его.

"Очень хочется делиться хорошим! Отметьте и расскажите о трех классных качествах ваших любимых. Давайте говорить положительные вещи и приободрять друг друга, а то мы в суете забываем об этом. Моя Лаура: 1. Заботливая. 2. Решительная. 3. Мудрая. А теперь вы!" - написал Тимур.

Акерке отреагировала на пост в комментариях под ним.

"Мудрый, честный и заботливый", - охарактеризовала мужа Буркитбай.

Пост Тимура Балымбетова и комментарий Акерке Буркитбай. Скрин: instagram.com/balukz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990038-zhena-ali-okapova-vyskazalas-o-svoem-muzhe/