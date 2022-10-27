Танец Маржан Арапбаевой и Дастана Оразбекова оценили пользователи Казнета (видео)

Маржан Арапбаева и Дастан Оразбеков. Кадр из видео: instagram.com/arapbayevamarzhan

Отечественная исполнительница Маржан Арапбаева зажигательно станцевала с солистом группы "Орда", актером Дастаном Оразбековым. Артисты зарядили своим позитивом пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

"Учу танец с Дастишем", - написала Маржан в Instagram, опубликовав новое видео.

На кадрах певица запечатлелась в сияющем голубом комбинезоне с волнистыми локонами. Она станцевала с коллегой по сцене - Дастаном Оразбековым. Солист группы "Орда" известен не только как хороший певец, но еще и как отличный танцор.

Отметим, что однажды Маржан и Дастан взорвали Казнет задорным танцем. Высокую оценку фанатов получили артисты и в этот раз.

"Вы такая красивая и талантливая, просто обожаю и восхищаюсь", "Дастан - красавчик", "Маржик, ты супер", "Дастану все идет", - оставили свою оценку поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994581-tanets-marzhan-arapbaevoy-i-dastana-orazbekova-otsenili-polzovateli-kazneta-video/