"Настоящие таланты": Маржан Арапбаева и Дастан Оразбеков взорвали Казнет задорным танцем

Маржан Арапбаева и Дастан Оразбеков. Кадр из видео: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанские артисты Маржан Арапбаева и Дастан Оразбеков задорно станцевали в стиле TikTok. Фанаты оценили их старания, однако некоторые не узнали Дастана, примерившего новый стиль, передает NUR.KZ.

Маржан Арапбаева опубликовала новое видео в Instagram.

"А что нам ночные съемки! Не помеха снять еще один TikTok с Дастаном. Мы заряжены энергетикой "Qazaqstan дауысы", - написала она.

Подписчики высоко оценили их задор, отметив, что они зарядили их своим позитивным настроением. Все знают, что солист группы "Орда" и актер Дастан Оразбеков - отличный танцор, на которого равняется молодежь. Однако и Маржан очень пластична, что не могли не заметить ее фанаты. Под постом они оставили свои комментарии.

"Обожаю вас обоих", "Класс", "Оба молодцы", "Маржан, мы вас любим", "Дастан - большой профессионал своего дела", "Настоящие таланты", - отметили комментаторы.

Некоторые не узнали Оразбекова в новом образе. А иные и вовсе посчитали, что Дастану этот стиль не идет.

"Дастану не идет этот образ", "Что с Дастаном?", "Что это Дастан на себя надел?" - выразили свое мнение скептики.

Ранее мы писали, что Дастан Оразбеков поделился семейной фотосессией в национальном стиле и восхитил пользователей Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970854-nastoyaschie-talanty-marzhan-arapbaeva-i-dastan-orazbekov-vzorvali-kaznet-zadornym-tantsem/