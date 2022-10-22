"Жаным": Карлыгаш Мухамеджанова в новом образе обворожила верных поклонников

Карлыгаш Мухамеджанова. Фото: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Актриса Карлыгаш Мухамеджанова покорила фанатов новым образом. Они отметили, что она всегда выглядит шикарно. А кое-кто из поклонников признался, что хотел предложить ей руку и сердце, передает NUR.KZ.

Новые фото Карлыгаш разместила в Instagram. На снимках она запечатлелась сидящей на лестнице в черном костюме с короткой юбочкой и белых сапожках на тонком каблучке. Романтичность образу добавили легкие локоны.

Публикация актрисы запестрела от огненных смайликов. Фанаты также не поскупились на "лайки" и комментарии.

"Куколка", "Красавица", "Я эту девушку когда-то очень хотел взять в жены", "Жаным", "Какая умная и прекрасная девушка", "Самая красивая милашка", "Как всегда, шикарная, обожаю ее", - гласят отзывы под фото.

Ранее Карлыгаш Мухамеджанова пленила фанатов снимком на природе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994002-zhanym-karlygash-muhamedzhanova-v-novom-obraze-obvorozhila-vernyh-poklonnikov/