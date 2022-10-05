"Эталон красоты": Карлыгаш Мухамеджанова пленила фанатов снимком на природе

Карлыгаш Мухамеджанова. Фото: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Отечественная актриса Карлыгаш Мухамеджанова опубликовала новое фото в соцсети, где запечатлелась на фоне природы. Подписчики признались ей в любви, отметив, что актриса очень красива и талантлива, передает NUR.KZ.

Карлыгаш Мухамеджанова - дочь оперной дивы Нуржамал Усенбаевой и известного композитора Толегена Мухамеджанова. Актриса известна по своим ролям в фильмах "Казахское ханство. Золотой трон", "Я пышка", "Сказ о розовом зайце", "Так сложились звезды", "Ликвидатор", "Келинка Сабина 2".

В Instagram у Карлыгаш есть своя читательская аудитория. Подписчики с воодушевлением воспринимают каждую ее публикацию. Фото на фоне природы, которое Карлыгаш разместила недавно в своей ленте, не оставило равнодушными ее фолловеров.

"Красавица", "Эталон красоты", "Лапочка моя", "А ты красивая, секси", "Вы мне очень сильно нравитесь после фильма "Сказ о розовом зайце" , "Это все спорт и любовь к жизни", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991153-etalon-krasoty-karlygash-muhamedzhanova-ocharovala-fanatov-novym-foto/