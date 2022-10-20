"В молодости был красивее Димаша": архивное фото Каната Айтбаева взорвало Сеть

Канат Айтбаев. Фото: instagram.com/kanat_sveta_aitbayevtar

В Сети появилось фото отца Димаша Кудайбергена в юности. Его опубликовала бабушка отечественного исполнителя. Пользователи Казнета отметили, что Канат Айтбаев был очень красивым парнем, передает NUR.KZ.

Миуа Низамутдинова поделилась фотографией сына на своей страничке в Instagram. Юный Канат Айтбаев впечатлил пользователей Казнета.

"Узнали?" - спросила бабушка Димаша у своих подписчиков.

"Конечно, узнали! Канат Кудайбергенович - самый лучший в мире папа", "Ваш любимый сын", "А как не узнать-то родного нам Каната Кудайбергеновича. Знаем. Любим всех вас", "Красивый сын. И сейчас красивый", "Низкий поклон вам и вашей дружной семье!", "Канат Кудайбергенович и сейчас прекрасно выглядит, всегда молод душой!", "Красивый парень", "Димаш - копия папы", "В молодости был красивее самого Димаша!" - написали комментаторы.

Напомним, в ноябре Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Малайзии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993637-v-molodosti-byl-krasivee-dimasha-arhivnoe-foto-kanata-aytbaeva-vzorvalo-set/