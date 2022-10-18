Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Малайзии

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Малайзии. Феерическое музыкальное шоу состоится 19 ноября в Куала-Лумпуре, передает NUR.KZ.

Новость о предстоящем концерте Димаша появилось в официальном Instagram-аккаунте исполнителя.

"Димаш Кудайберген даст свой сольный концерт STRANGER впервые в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, на арене Axiata Arena Bukit Jalil! Дата проведения концерта - 19 ноября 2022 года в 20:30", - говорится в сообщении.

Обрадованные поклонники заявили, что не сомневаются в успехе концерта и пожелали любимому артисту удачи.

"Пусть твоя музыка проливает свет доброты на этот мир!", "Дерзай, дорогой!", "Ура! Пакую чемоданы, отличная новость", "Была на концерте в Алматы. И очень рада, что теперь это потрясающее шоу увидят и в других странах. Молодец, Димаш! Так держать!", "Ждем вас в Японии", - отметили фанаты.

Напомним, в сентябре состоялся грандиозный концерт Димаша в Алматы. Чтобы увидеть кумира в южную столицу Казахстана приехали поклонники из 68 стран мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993246-dimash-kudaybergen-vystupit-s-solnym-kontsertom-v-malayzii/