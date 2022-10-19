"Как лучик солнечный": 39-летняя Линда Нигматулина собрала комплименты в Сети

Линда Нигматулина. Фото: instagram.com/linda_nigmatulina

Казахстанская певица и актриса Линда Нигматулина вызвала восторг фанатов, опубликовав свое фото в соцсети. Подписчики заявили, что у 39-летней Линды естественная красота, передает NUR.KZ.

"Дай Бог здоровья тебе, человек, придумавший фильтры!" - написала Линда в своем Instagram, разместив новое фото и добавив хештег "грешна".

Фанаты поспорили с актрисой, заявив, что она прекрасна и без фильтров, поскольку является обладательницей естественной красоты.

"Видно же, что без фильтра! Своя красота", "Куколка", "Линда, неизменно сияешь, как лучик солнечный", "Какая же красивая!", "Почему вы не снимаетесь в Казахстане в фильмах молодежного формата? Вы очень талантливый человек", "Линда, и без фильтров отлично выглядите", "Вы красивы не только внешне, но и внутренне", - убедили ее фанаты.

Мы также писали, что мама Линды - 60-летняя актриса Венера Нигматулина - очаровала Сеть своим фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993408-kak-luchik-solnechnyy-39-letnyaya-linda-nigmatulina-sobrala-komplimenty-v-seti/