"Вперед, красавица!": 60-летняя Венера Нигматулина поделилась новым фото в соцсети

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

Отечественная кинозвезда Венера Нигматулина поделилась новым фото в соцсети. Она отметила, что нужно идти к поставленной цели, не боясь осуждений, передает NUR.KZ.

Венера Нигматулина вспомнила небезызвестную мудрую цитату в своем Instagram.

"Никогда не бойтесь осуждений в свой адрес. Ибо, даже если бы вы умели ходить по воде, то будьте уверены, кто-нибудь обязательно скажет: "Смотрите, даже не умеет плавать", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

К тексту 60-летняя звезда сериала "Перекресток" добавила свое новое фото и мотивирующие хештеги.

"Вы правы", "От чужого мнения мы лучше или хуже не станем, так что пусть болтают, если им от этого легче", "Вперед, красавица!", "Моя любимая актриса", - отреагировали на публикацию подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987769-vpered-krasavitsa-60-letnyaya-venera-nigmatulina-podelilas-novym-foto-v-sotsseti/