"Хороша!": 35-летняя Вика Дайнеко появилась в сексуальном образе

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко, которая родилась в Казахстане, впечатлила фанатов новой фотосессией. Образ артистки фанаты назвали стильным и сексуальным, передает NUR.KZ.

Черно-белое фото 35-летняя Виктория разместила в Instagram. Новый образ знаменитости выглядит очень сексуально и модно, заметили ее фолловеры и звездные коллеги, которые не поскупились на лестные эпитеты в ее адрес.

Ее стильный и волнующий наряд, подчеркнувший стройную фигуру исполнительницы, не оставил равнодушными поклонников.

"Классная девушка", "Это очень стильно", "Секси", "Супер же!", "Красавица", "Хороша!", "Люблю тебя", - написали пользователи соцсети.

Отметим, что Вика Дайнеко родилась в поселке Кировский Талды-Курганской области, ныне это поселок Балпык би в Жетысуской области. Детство девушка провела в Якутии, а после уехала в Москву. Ранее певица высказалась о любви к Талдыкоргану и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993348-horosha-35-letnyaya-vika-dayneko-poyavilas-v-seksualnom-obraze/