"Женщина-кошка": Айсауле Бакытбек примерила яркий креативный образ

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек показала новый образ, который пришелся по душе ее подписчикам в соцсети. Однако некоторые отметили, что Айсауле им нравится больше без макияжа, передает NUR.KZ.

"Барби", - коротко прокомментировала Айсауле свой новый образ. Фотографии она опубликовала в Instagram. Блогер примерила сверкающее платье цвета фуксии с большим бантом. Образ завершил ярий макияж.

Пользователи Сети отметили, что Айсауле идет этот образ, однако некоторые посчитали, что ей не стоит так ярко краситься, ведь у блогера есть своя естественная красота. Хотя нашлись и те, кто оказался не против разбавить осенний день яркими красками.

"Самая красивая, несмотря на милую улыбку, у вас очень сильный и смелый взгляд", "Ты такая крсивая и еще молодая, не надо ярко краситься", "Без краски лучше", "Вы и без макияжа красотка, а так разбавили свой повседневный день яркими красками. Супер", "У Айсаулеши всегда макияж идеальный", "Женщина-кошка", "Куколка", "Идет!" - отреагировали комментаторы.

Ранее Айсауле Бакытбек выложила откровенные фото и ответила на критику хейтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992300-zhenschina-koshka-aysaule-bakytbek-primerila-yarkiy-kreativnyy-obraz/