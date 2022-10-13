"Беременность красит женщину": ожидающая малыша Фахрие Эвджен очаровала Сеть
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Одна из самых красивых и популярных турецких актрис Фахрие Эвджен поделилась в соцсети новыми фотографиями. На них уже хорошо виден округлившийся живот актрисы, передает NUR.KZ.
Еще в конце лета внимательные подписчики разглядели на фото округлившийся живот Фахрие.
Сегодня актриса, ожидающая второго малыша, открыто демонстрирует свое "интересное положение". Красавица надела черный обтягивающий комбинезон на лямках. Фото она опубликовала в Instagram.
Фанаты заметили, как светятся от счастья глаза актрисы. Они пожелали ей легких родов.
"Я люблю твою прекрасную улыбку", "Скоро появится брат у Карана", "Будь счастлива, Фахрие, со своей семьей", "Беременность так красит женщину", "Пусть Аллах защитит тебя от сглаза", "Красивая мама", "Ну что за красота!" - написали поклонники.
На фото супруги отреагировал и Бурак Озчивит, оставив под снимками смайлик с глазами-сердечками.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992572-beremennost-krasit-zhenschinu-ozhidayuschaya-malysha-fahrie-evdzhen-ocharovala-set/