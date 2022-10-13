"Беременность красит женщину": ожидающая малыша Фахрие Эвджен очаровала Сеть

Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Одна из самых красивых и популярных турецких актрис Фахрие Эвджен поделилась в соцсети новыми фотографиями. На них уже хорошо виден округлившийся живот актрисы, передает NUR.KZ.

Еще в конце лета внимательные подписчики разглядели на фото округлившийся живот Фахрие.

Сегодня актриса, ожидающая второго малыша, открыто демонстрирует свое "интересное положение". Красавица надела черный обтягивающий комбинезон на лямках. Фото она опубликовала в Instagram.

Фанаты заметили, как светятся от счастья глаза актрисы. Они пожелали ей легких родов.

"Я люблю твою прекрасную улыбку", "Скоро появится брат у Карана", "Будь счастлива, Фахрие, со своей семьей", "Беременность так красит женщину", "Пусть Аллах защитит тебя от сглаза", "Красивая мама", "Ну что за красота!" - написали поклонники.

На фото супруги отреагировал и Бурак Озчивит, оставив под снимками смайлик с глазами-сердечками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992572-beremennost-krasit-zhenschinu-ozhidayuschaya-malysha-fahrie-evdzhen-ocharovala-set/