"Скоро будет братик у Карана": фанаты заметили округлившийся живот Фахрие Эвджен

Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкая актриса Фахрие Эвджен взволновала поклонников, опубликовав новые фотографии в соцсети. Супруга Бурака Озчивита отдохнула на яхте и запечатлелась на камеру в распахнутой рубашке, передает NUR.KZ.

Исполнительница главной роли в сериале "Королек - птичка певчая" является идеалом красоты для своих фанатов. Любая публикация актрисы не остается без внимания и набирает огромное количество просмотров и "лайков".

Ее последний фотосет на яхте, которым она поделилась в Instagram накануне, набрал около 700 тысяч "сердечек". Фахрие похвасталась покатыми плечами, пышной грудью и стройными ногами, получив от фолловеров неимоверное число возвышенных эпитетов.

Многие заметили под распахнутой рубашкой округлившийся живот актрисы.

"Великолепная", "Ты удивительная, моя дорогая", "Самая красивая фея Турции", "Животик!", "Какая нежная Русалочка. Пусть Бог хранит тебя и малыша от зла", "Скоро будет братик у Карана", - отметили они.

Отметим, что два месяца назад в СМИ появилась информация о том, что звездная чета ожидает пополнения в семье. Как пишет "Комсомольская правда", эта новость очень обрадовала Бурака и Фахрие, у которых подрастает сын Каран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984019-skoro-budet-bratik-u-karana-fanaty-zametili-okruglivshiysya-zhivot-fahrie-evdzhen/