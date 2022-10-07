Айсауле Бакытбек выложила откровенные фото и ответила на критику хейтеров

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в сексуальном платье и ответила своим хейтерам, передает NUR.KZ.

Кадры, на которых Айсауле изображена в черном платье, оголяющем ее плечи, живот и бедро, блогерша выложила в своем Instagram.

"Хотела подписать фотку “Friday”, но кого я обманываю", - посмеялась инстадива.

"Как можно родить и так быстро восстановиться", "Sexy mommy", "Шикарная", "Великолепная, неповторимая", - восхитились в комментария подписчики.

Однако некоторые решили покритиковать молодую мать.

"Зачем оголяться? Вообще тело нужно только вашему мужу, а нам совсем не интересно, вы же не спортсменка, чтобы любоваться на ваше спортивное тело, лучше бы дочу показали", "Не обижайтесь, но чуть-чуть пушап в области груди, и платье лучше бы смотрелось", - заявили они.

Молчать Айсауле не стала.

"Я бы вам тоже дала пару советов, смотря на ваше фото, но воздержусь. Возраст, все такое", - заявила блогерша одной из раскритиковавших ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991670-aysaule-bakytbek-vylozhila-otkrovennye-foto-i-otvetila-na-kritiku-heyterov/