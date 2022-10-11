"Стильные, красивые": Арман Коныр и Аша Матай впечатлили Казнет модными образами

Арман Коныр и Аша Матай. Кадр из видео: instagram.com/asha_matai

Отечественные артисты Аша Матай и Арман Коныр восхитили фанатов, сняв совместное видео в стиле TikTok. Подписчики в соцсети отметили, что всегда рады видеть вместе семейную пару, передает NUR.KZ.

Короткий ролик с участием супруга Аша Матай разместила в своем Instagram. Аша и Арман на видео в стиле TikTok демонстрируют модные аутфиты.

Образы представителей отечественного шоу-бизнеса не могли не восхитить их поклонников. Отметим, что недавно супружеская пара отпраздновала семилетнюю годовщину свадьбы.

"Желаем удачного дня. Какой стиль мощный? Первый, второй, третий?" - спросила Аша своих фанатов.

"Все клевые", "Как вам идет быть вместе", "Давно вас вдвоем не видели, соскучились уже", "Замужний стиль", "Дорогие наши, будьте счастливы, только хорошего вам желаю", "Вот так показываетсь чаще вместе, у вас такой красивый муж", "Вы отличная пара, удачи вам во всем", "Прямо Бред Питт и Анджелина Джоли", "Очень люблю вашу пару", "Стильные, красивые", - написали в ответ фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992095-stilnye-krasivye-arman-konyr-i-asha-matay-vpechatlili-kaznet-modnymi-obrazami/