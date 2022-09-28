"Сладкая парочка": Арман Коныр и Аша Матай отметили семилетнюю годовщину брака (фото, видео)

Аша Матай и Арман Коныр. Фото: instagram.com/asha_matai

Отечественные артисты Аша Матай и Арман Коныр отметили семилетнюю годовщину брака. Фанаты поздравили супругов и выразили свои теплые пожелания, а также назвали их красивой парой, передает NUR.KZ.

"Нашей семье семь лет", - написала Аша в Instagram, добавив хештег "счастливы".

На фото Аша стоит рядом с Арманом и держит в руках огромный букет роз. Любящий муж устроил ей романтический вечер.

Подписчики, в числе которых Мадина Садвакасова, Балжан Бидаш, Айнур Ильсова, Бауыржан Сатов и другие представители казахстанского шоу-бизнеса, пожелали супругам счастья.

"Ой, молодые еще. Сладкая парочка", "Будьте счастливы", "Красивая пара", "Проживите вместе 70 лет", "Наконец увидели ваши совместные фотографии", "Суперская пара", "Семейного счастья!" - отреагировали пользователи Казнета.

Отметим, что у Аши и Армана подрастают две очаровательные дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989966-sladkaya-parochka-arman-konyr-i-asha-matay-otmetili-semiletnyuyu-godovschinu-braka-foto-video/