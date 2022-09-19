"Три батыра": фото Санжара Мади, Даурена Сергазина и Асылхана Толепова очаровало Казнет

Санжар Мади, Даурен Сергазин и Асылхан Толепов. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади опубликовал фото со своими коллегами - Дауреном Сергазиным и Асылханом Толеповым. Фанаты отметили, что все трое очень талантливы и красивы, передает NUR.KZ.

"С праздником города Алматы! Исторический кадр. Придумайте название к фото", - написал Санжар, опубликовав снимок в Instagram.

Подписчики Санжара Мади отметили, что все три актера им очень нравятся, они назвали парней "лучшими из лучших".

"Три мушкетера", "Самые-самые", "Три красавчика, три таланта", "Тройной удар", "Наши джигиты", "Три всадника", "Однажды в Алматы", "Бригада", "Самые лучшие в одном кадре", "Легенды", "Настоящие казахские парни", "Вроде такие разные, но поставить рядом - как братья!", "Три батыра", "Казахи Сартай и Сабит встретили их предка Менгу-Темира", "Будущие обладатели "Оскара", "Горячее трио", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988506-tri-batyra-foto-sanzhara-madi-daurena-sergazina-i-asylhana-tolepova-ocharovalo-kaznet/