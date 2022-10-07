"Цвет настроения черный": Аша Матай в кожаной косухе собрала комплименты в Сети

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса и телеведущая Аша Матай в новом образе очаровала своих фанатов. Они отметили, что у их любимицы очень стильный лук и отличный вкус, передает NUR.KZ.

Аша продемонстрировала новый образ. Ее стильный аутфит с кожаной черной косухой высоко оценили фанаты.

"Мой цвет настроения черный и красные носки. Какое у вас сегодня настроение?" - написала она в Instagram.

Подписчики рассыпались в комплиментах в адрес знаменитости. Они сопроводили публикацию смайликами в виде огня.

"Красные носки топ", "У меня тоже цвет настроения черный", "Ты огонь, Аша", "Классно", "Ты супер, Бота", - отреагировали пользователи Казнета.

Напомним, недавно Аша Матай и Арман Коныр отметили семилетнюю годовщину брака. Отметим, что у звездных супругов подрастают две очаровательные дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991654-tsvet-nastroeniya-chernyy-asha-matay-poyavilas-v-stilnom-autfite-s-kozhanoy-kosuhoy/