Регина Тодоренко показала себя в белье после вторых родов (фото)

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов. Знаменитость продемонстрировала подписчикам свое фото в белье, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Регина рассказала, что ее телу после родов требуется восстановление и время для того, чтобы вернуться в форму.

"Согласитесь, недавно родившей женщине необходимо время, чтобы восстановиться. Много времени. Я не из тех женщин, которые выходят из роддома как стройная, грациозная лань", - пояснила телеведущая.

В подтверждение своих слов она продемонстрировала свое тело в белье.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Однако, несмотря на это, как выяснилось, Тодоренко предложили съемки в новом сезоне "Ледникового периода". Причем предложение поступило через 10 дней после родов.

По всей видимости, Регина ответила на него согласием.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала, как рожала в компании мужа и трехлетнего сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991554-regina-todorenko-pokazala-sebya-v-bele-posle-vtoryh-rodov-foto/