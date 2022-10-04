"Казахский Ален Делон": Дастан Оразбеков поразил фанатов стильными образами

Дастан Оразбеков. Фото: instagram.com/dastanello

Отечественный исполнитель Дастан Оразбеков впечатлил Казнет, продемонстрировав стильные образы. Фолловеры восхитились им и заявили, что 40-летний артист выглядит моложе своего возраста, передает NUR.KZ.

"Скоро будет интересный контент. Ждите", - написал артист в Instagram. Ролик, на котором солист группы "Орда" предстал в стильных луках, вдохновил его фанатов.

Пользователи Казнета не поскупились на комплименты в адрес своего кумира.

"Туф, красавчик", "Казахский Ален Делон", "У вас классный стиль. Как зарубежный актер, вообще группа "Орда" особенная, неповторимая", "Кто скажет, что вам 40?", "Респект Дастану! Он всегда стремится к цели и никогда не сдается", "Вы с такой природной красотой никогда не состаритесь", "Взгляд горит!", "Как можно быть таким прекрасным?!", "Мне Дастан так нравится, вот бы попасть на его концерт", - отреагировали комментаторы.

Ранее Дастан Оразбеков рассказал о безграничной любви к жене, которая вдохновляет его на творчество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990928-kazahskiy-alen-delon-dastan-orazbekov-porazil-fanatov-stilnymi-obrazami/