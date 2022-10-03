"Все моложе и моложе": 45-летняя Айгуль Иманбаева заворожила фанатов новым фото

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса Айгуль Иманбаева примерила романтический образ, появившись в воздушном летнем наряде. Фанаты, восхитившись ее красотой, поинтересовались, как ей удается становиться все краше и моложе, передает NUR.KZ.

"Добрый вечер, друзья. Осень пришла, поделитесь, какая погода в ваших регионах", - отметила актриса, разместив новое фото в Instagram.

Отметим, что однажды Айгуль Иманбаева лишила дара речи фанатов, появившись в мини-платье. Они сравнили ее с 18-летней девушкой.

В этот раз певица примерила легкий летний наряд - белую юбочку и блузку, которую она завязала узлом на животе. Образ дополнила элегантная шляпа нюдового цвета.

"Мы все влюбились в тебя в этом стиле", "Что вы делаете, что становитесь с каждым днем все моложе и моложе? Поделитесь секретом", "Очень красивое фото", "Как девочка", - отреагировали верные фанаты.

А вот кое-кто призадумался.

"То собираешься рожать ребенка, то оголяешь живот и становишься девочкой, тебя трудно понять, что ты за человек?" - задалась вопросом одна из подписчиц.

Напомним, 45-летняя Айгуль Иманбаева намекнула на беременность, озадачив фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990727-vse-molozhe-i-molozhe-45-letnyaya-aygul-imanbaeva-zavorozhila-fanatov-novym-foto/