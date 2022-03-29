"Ждите хороших новостей": 45-летняя Айгуль Иманбаева намекнула на беременность

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

45-летняя казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева намекнула на то, что ее фанатов ожидают хорошие новости. И добавила смайлики в виде вылупившихся цыплят, передает NUR.KZ.

Видео Айгуль разместила в сторис своего Instagram. Отметим, что у певицы 2,6 млн подписчиков. На кадрах Айгуль сидит в кабинете врача.

"Доброе утро, друзья. Это мой врач акушер-гинеколог Ляззат ханым. Очень рада видеть ее. В общем, сидим, дай Бог, третий месяц. Ждем. Ждите хороших новостей. Рассказала я все. Нет, не скажем больше. Пока беременность", - отметила она.

Была ли это добрая шутка или правда, стоит только догадываться. Однако фанаты актрисы всегда искренне желают ей счастья.

Айгуль Иманбаева была замужем за продюсером Сабитом Адбыкалыковым, от которого родила сына Асылжана. Недавно она поздравила бывшего мужа с пополнением в семье.

На выписку из родильного дома, которую Сабит организовал молодой жене и седьмому ребенку, пришел и его старший сын Асылжан. Отметим, что сама Айгуль давно уже получила благословение сына на новый брак.

Напомним, Айгуль Иманбаева рассказала о том, что незнакомец вырвал клок ее волос на праздничном концерте в Шымкенте, посвященном празднованию Наурыза. А незадолго до этого артистка с размахом отметила 45-летие в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962623-zhdite-horoshih-novostey-45-letnyaya-aygul-imanbaeva-nameknula-na-beremennost/